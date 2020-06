Ullrich Kasselmann: ‘alle ruiters reageerden heel goed op alle hygiënevoorschriften en speciale vereisten’

Op Hof Kasselmann is vandaag een driedaags dressuurconcours van start gegaan. "Alle ruiters reageerden heel goed op alle hygiënevoorschriften en speciale vereisten. De stemming was vanmorgen buitengewoon goed.", vertelt Kasselmann. De eerste rubriek van vandaag, de PSG, werd gewonnen door Frederic Wandres in het zadel van Harrods (v. Hochadel).

Frederic Wandres scoorde met Harrods 77,5%. “Het bijzondere aan dit paard is dat hij als zevenjarige al heel stabiel de proef doorloopt en zich altijd wil presenteren. In een proef als deze is hij goud waard”, beschrijft Wandres zijn paard lovend.

KWPN genen

Eva Möller eindigde als tweede in de Lichte Tour-rubriek met de Johnson-nazaat Joopie. Zij scoorden 75,482%. De vijfde plaats werd bemachtigd door Helen Langehanenberg met de volle zus van Sezuan, Straight Horse Ascenzione (v. Zack). Langehanenberg behaalde met deze merrie 74,342%.

70%

Langehanenberg werd eveneens derde. In het zadel van Frank Sinatra 7 (v. Fidertanz) kreeg Langehanenberg 74,825% van het driekoppige jurykorps toegekend. De vierde prijs ging naar Emma Kenerva met de Millennium-nazaat Mist of Titanium. Van de 18 deelnemers in de PSG-rubriek scoorden maar liefst 15 combinaties boven de 70%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht