Unanieme Kürzege voor Dinja van Liere en Hermes in Friesland

Dinja van Liere en Hermès N.O.P. (v. Easy Game) hebben gisteravond unaniem de Kür gewonnen op Indoor Friesland. Het duo kreeg 82,655% van de jury en stond daarmee ruim 4,5% los van de concurrentie. Sönke Rothenberger en Charlotte Fry maakten de top drie compleet. Hoewel Dinja kwam, zag en overwon was ze niet helemaal tevreden, Hermès vond het publiek spannend maar gelukkig had Dinja hem snel weer bij de les.

Rothenberger kreeg met de pas achtjarige Fendi (v. Franklin) 78,015% van de juryleden en werd door vier van hen op de tweede plaats gezet. Fry en Lars van de Hoenderheide (v. Negro) kregen 77,020%. Voor beide paarden was dit hun internationale debuut op dit niveau.

Top vijf

Lynne Maas en Electra (v. Jazz) en Devenda Dijkstra en Hero (v. Johnson) maakten de top vijf compleet. Maas kreeg 74,225% voor haar Kür en Dijkstra kwam uit op een totaal van 73,6%.

Niet helemaal tevreden

Het publiek genoot van Van Lieres kür op muziek, maar de amazone zelf had er nog wel wat op aan te merken. “Ik moet zeggen dat ik niet helemaal tevreden was. Hermès was niet op z’n allerbest vandaag. Hij vond het publiek wel een beetje spannend. Dat zag je al bij het binnenkomen. Ik merk wel dat hij volwassener is en dat ik zijn vertrouwen sneller terug heb, maar dan blijft hij de hele proef wel ietsjes gespannen.

Ik had gelukkig niet hele grote fouten, maar ik weet gewoon dat hij nog net overal ietsjes beter kan zijn, ietsjes gelatener en relaxter. Dit was wel een hele goede oefening, want dan weet je wel even wat hij doet in zo’n baan. De hal is namelijk prachtig en doet zeker niet onder voor andere grote en mooie internationale wedstrijden, dus dan is dit een super goede oefening voor hem.”

Videocredit: Rikst Jansen

Bron: Indoor Friesland/ Horses.nl