Unanieme overwinning voor Dinja van Liere met Hartsuijker in Grand Prix Doha

Dinja van Liere heeft met Hartsuijker (v. Johnson) de concurrentie royaal achter zich gelaten in de 5*-Grand Prix in Doha. Het duo werd door alle vijf de juryleden op de eerste plaats gezet en stond met de score van 75,152% bijna 2,5 procent los van Patrik Kittel, die tweede werd met Touchdown (v. Quaterback). Thamar Zweistra eindigde met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson) ook in de top tien, zij werd zevende.

Van Liere had een hoop achten op haar protocol voor onder andere de dubbeltellende piaffe, pirouettes en de wisselseries. Vorig jaar won ze al een keer een internationale GP Special met de donkere vosruin en dit was de eerste internationale overwinning in de Grand Prix.

Kittel stond met Touchdown op de tweede plaats met een score van 72,870%. De Zweedse ruiter werd gevolgd door José Antonio Garcia Mena met Divina Royal (v. Desperados) uit Spanje op de derde plek met een totaal van 72,261%.

