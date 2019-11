Unanieme zege voor Hubertus Schmidt met Escolar

Hubertus Schmidt is de wedstrijd in Oldenburg met de populaire dekhengst Escolar (v. Estobar NRW) begonnen met een unanieme overwinning in de Grand Prix. Het paar kreeg 74,935% voor hun proef en stond daarmee op ruim twee procent afstand van de concurrentie.

Schmidt en Escolar kregen een hele rits achten voor de galoptour met zelfs een negen voor de uitgestrekte galop, maar ook de drafappuyementen en de versterkingen in draf leverden goede punten op. Dit is de tweede internationale overwinning in de Grand Prix voor het duo, dat ook zijn internationale debuut in deze klasse won.

Top drie

Lara Butler was de enige buitenlander in de top drie. De Britse amazone kreeg 72,457% voor haar proef met Kristjan (v. Polarion) en zette daarmee een nieuw persoonlijk record neer. Butler bleef daarmee net voor Matthias Bouten, die 72,326% kreeg voor zijn rit met Meggle’s Boston (v. Johnson).

Uitslag

Bron: Horses.nl