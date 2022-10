Unanieme zege voor Ingrid Klimke en Franziskus in WB-GP Zakrzow

Ingrid Klimke was gisteren op de eerste dag van het CDI-W in Zakrzow oppermachtig met Franziskus (v. Fidertanz) in de WB-Grand Prix. Het duo won de rubriek met 75,522% en stond daarmee zo'n vijf procent los van Severo Jurado Lopez, die tweede werd met Dahoud (v. Desiderio). Margot Arkema zorgde voor het beste Nederlandse resultaat, met Gavaristo (v. Tango) werd ze tweede in de Prix St. Georges met haar score van 70,490% en in de U25 kreeg ze met Happy4Feet (v. Zambuka) 67,205% van de jury.