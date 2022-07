Unanieme zeges voor Raaijmakers en Van Peperstraten in Deauville

Kebie Raaijmakers ging er gisteren met Kevita (v. Negro) met de overwinning vandoor in de individuele proef bij de junioren in Deauville en Daphne van Peperstraten pakte met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) de zege in de U25. Het totaal van Raaijmakers, die in de landenproef de dag ervoor tweede werd met de merrie, kwam uit 69,755% en Van Peperstraten, die voor de tweede dag op rij won, kreeg 67,778% en daarmee stonden de twee allebei unaniem bovenaan.