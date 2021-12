USEF beëindigt samenwerking dressuurcoach Debbie McDonald

De U.S. Equestrian Federation (USEF) heeft bekend gemaakt het contract van dressuurbondscoach Debbie McDonald niet te verlengen. Nadat ze als privé trainer van veel Amerikaanse topruiters de bondscoach taken van Robert Dover overnam in 2018 is er nu dus een einde gekomen aan deze samenwerking.

McDonald is de derde bondscoach van een hippisch A-land dat het veld moet ruimen. De KNHS beëindigde onlangs de samenwerking met Rob Ehrens en ook de Deense federatie nam afscheid nam van prinses Nathalie zu Sayn-Wittgenstein.

Dat meerdere bondscoaches nu het veld moeten ruimen is op zichzelf geen gek verschijnsel. De cyclus in de topsport is de Olympische en veel contracten van coaches liepen tot en met Tokio. McDonald, nu 67 jaar, leidde het Amerikaanse team onder meer naar teamzilver op de Olympische Spelen deze zomer.

Einde samenwerking

Het contract tussen USEF en McDonald liep 30 november op zijn einde en wordt dus niet verlengd. Volgens de USEF bouwen ze verder op de fundering die McDonald heeft gebouwd, waarbij veel aandacht is voor input van betrokkenen bij het team. De beslissing komt niet geheel uit de lucht vallen en daarbij speelt er meer dan uitsluitend sportinhoudelijke gronden.

McDonald wordt geassocieerd met haar man Bob McDonald, die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een toenmalige student in 1970, tijdens zijn werk als een hunter-en springinstructeur.

Tijdens de eerste zitting op 11 november is Bob McDonald beschuldigd van het verkrachten van zijn leerlingen, toen 13 en 14 jaar oud. Debbie McDonald was op dat moment assistent-trainer op deze stal. De McDonalds zelf ontkennen alle beschuldigingen.

Bron: horse network/ Horses