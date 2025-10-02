USEF scherpt selectiecriteria aan: Amerikaanse dressuurruiters moeten 74% rijden voor WK-team 2026

De USEF heeft bekend gemaakt dat combinaties consequent scores van minimaal 74% in de Grand Prix of de Grand Prix Spécial moeten rijden om in aanmerking te komen voor het Amerikaanse dressuurteam voor de Wereldkampioenschappen 2026 in Aken. Deze nieuwe norm is fors: sinds begin 2024 hebben slechts vier combinaties deze score een keer aangetikt.

Uit onderzoek van Dressage-News bleek dat alleen Steffen Peters met Suppenkasper (75,522% in Del Mar, februari 2024), Marcus Orlob met Jane (75,34% in Kronberg, juni 2024), Christian Simonson met Indian Rock (74,277% in Ocala, mei 2024) en Adrienne Lyle met Helix (74,065% in Wellington, januari 2024) aan scores van 74% of hoger zijn gekomen.

Kwalificatie

De kwalificatieperiode loopt van 1 september 2025 tot 17 mei 2026 en vindt plaats op CDI3*- en hogere wedstrijden. In totaal staan 27 van deze wedstrijden gepland op Amerikaanse bodem, waaronder achttien in Florida (Wellington, Ocala en Myakka City). Combinaties krijgen tevens de gelegenheid zich via buitenlandse wedstrijden te kwalificeren.

Het Wereldkampioenschap in Aken is normaal gesproken een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen, maar Amerika is als gastland van de Spelen in Los Angeles 2028 automatisch geplaatst.

Bron: Dressage-News.com