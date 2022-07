Gouden Valegro met twintig jaar nog topfit

Valegro (v. Negro) is twintig jaar geworden en Charlotte Dujardin liet vandaag wederom zien waarom hij tot de beste dressuurpaarden van de wereld behoorde. Valegro kende ongekende successen onder zijn vaste amazone met meerdere (gouden) Olympische medailles en wist onder meer het wereldrecord van Totilas (v. Gribaldi) te verbeteren naar 94.30% in de kür op muziek. Op Instagram plaatst de amazone een video van de nu twintigjarige Negro zoon. Wie niet beter weet zou denken dat de ruin morgen weer in de wedstrijdring kan verschijnen.