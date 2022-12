Van Baalen en Habibi DVB in GPS tweede achter Pidgley en Gio

In de Grand Prix Spécial op CDI Kronenberg heeft Marlies van Baalen de Don Schufro-zoon Habibi DVB naar de tweede plaats gestuurd. Van Baalen moest met 74,489% haar meerdere erkennen in de pas achttienjarige Annabella Pidgley en Gio (Apache x Tango). De Britse amazone, die in Kronenberg haar internationale debuut bij de senioren maakte, kwam tot een score van 75,085%.

Pidgley, die dit jaar nog deelnam aan het Europees kampioenschap bij de junioren (en daar individueel zilver en brons in de wacht sleepte), reed pas drie nationale Grand Prix-wedstrijden met de voorheen door Charlotte Dujardin gereden Gio. Ze ging daarbij al over de magische 75%-grens, maar ook internationaal weet de jonge amazone haar mannetje te staan. Haar eerste Spécial ooit werd beoordeeld met scores tussen de 72,979% en 77,766%. Daarmee lijkt Groot-Brittannië er een toekomstige potentiële teamkandidaat bij te hebben.

Dik 74% voor Van Baalen

Marlies van Baalen stuurde Habibi DVB een dag eerder naar de overwinning in de Grand Prix en met een score van dik 74% in de Spécial ziet de toekomst voor de combinatie er rooskleurig uit. Derde werd de Duitse Carina Scholz met Soiree d’Amour OLD (v. San Amour I), daar achter op vier met 72,128% Kirsten Brouwer en Foundation (v. United).

Luiten tweede in U25

In de Grand Prix U25 stuurde Marten Luiten de Ampère-dochter Fynona met 71,496% naar de tweede plaats. Voor Jessica Poelman en Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson) was er een derde plaats met 69,188%. Lotte van den Herink stuurde Giovanni WS (v. Ampère) met 68,761% naar de vierde plaats.

Van Nek op één en drie

Lara van Nek zorgde in de individuele proef voor junioren voor een Nederlandse overwinning. Met Jappaloup (v. All at Once) kwam ze tot 69,559% en verwees Jamie van Egdom met Dancing Soulmate (v. Jazz) daarmee naar de tweede plaats. De top drie van deze rubriek werd compleet gemaakt door Van Nek en Fariska (v. Vivaldi).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl