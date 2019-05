Van Baalen, Nekeman en Louws overschrijden 70%-grens

Ook op de tweede dag van CDI Saumur zijn er mooie Nederlandse resultaten geboekt. Zo scoorden Marlies van Baalen, Denise Nekeman, en Lucie Louws elk een score boven de 70% en een top tien klassering. Bij de Children boekte Anniek van Dulst een overtuigende zege.

Van Dulst was in het zadel van Isala’s Arielle de enige bij de Children die boven de 70% scoorde.

Grand Prix

De Spaanse Beatrix Ferrer-Salat boekte een bijna unanieme zege met routinier Delgado (v. De Niro). De Brit Gareth Hughes werd twee met de door gebroeders Van der Steen gefokte Classic Briolinca (v. Trento B).

Marlies van Baalen boekte eerder vandaag al een zege met Go Legend DVB. Met Ben Johnson werd Van Baalen ook door twee van vijf juryleden op kop gezet. Een zesde respectievelijk zevende plaats was er voor Denise Nekeman met Boston STH en Lucie Louws in het zadel van Evito.

U25

Denise’s zusje Jeanine Nekeman deed ook goede zaken in Saumur. Met Vlingh was ze goed onderweg naar een mooie score, maar deze werd wat gedrukt door de laatste piaffe en passage-lijn. Uiteindelijk behaalde het duo nog ruim 65% wat goed was voor de vijfde plaats.

