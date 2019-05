Van Baalen zet zegereeks met Go Legend voort

Na de overwinning in de Intermédiaire II op donderdag was Marlies van Baalen met Go Legend (Totilas x Ferro) in de Intermédiaire B opnieuw de beste. De halfbroer van Painted Black maakte eind februari zijn Inter II-debuut en sloot dat direct winnend af met een fraaie score van 73%. Met zijn overwinningen in Saumur blijft de achtjarige ruin daarmee tot nu toe ongeslagen op Zware Tour-niveau.