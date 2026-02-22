Van de Bovenkamp wint ook Intermédiaire I

Savannah Pieters
Diana van de Bovenkamp met Newton's Law. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Diana van de Bovenkamp heeft in San Giovanni in Marignano haar tweede internationale overwinning op rij geboekt. Met de internationaal debuterende Newton’s Law (v. In Style) reed de amazone in de Intermédiaire I naar 72,451%. Het verschil met de nummer twee bedroeg bijna zes procent.


