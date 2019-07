Van de Water en Jack Black WW tweede in finale vijfjarige dressuurpaarden

Dirk-Jan van de Water deed er in de finale van de vijfjarige dressuurpaarden op CDI Leudelange nog een schepje bovenop. Jack Black WW (Hofrat x Vivaldi) liep naar gemiddeld 83,00%, bijna drie procent meer dan in de kwalificatieproef op dinsdag. De zege ging naar Kristine Möller en Quatre-Quarts à l'Orange (Quaterhall x Royal Blend).

Jack Black WW won eerder dit jaar de jonge paarden-rubriek in Hongarije en was daarvoor succesvol in de Stal van de Sande Dressuur Talent en Gelderland Cup. De zwarte hengst uit de Dodona-stam is in eigendom van Sport Pro Horses NL, waarvoor Van de Water als stalruiter werkzaam is. In Leudelange kreeg Jack Black WW onder andere 8,5-en voor de stap en draf en een 8,7 voor de aanleg als dressuurpaard.

Succes voor Kristine Möller

De winnares rijdt Quatre-Quarts à l’Orange voor haar sponsor Jens Thorsen. De merrie won eerder dit jaar al de Bundeschampionate-kwalificatie in Frankenthal en was vorig jaar Luxemburgs kampioene bij de vierjarigen. In Leudelange kreeg de merrie 87,40%, onder andere te danken aan een negen voor de stap. Voor Möller was er in Leudelange nog meer succes: met DSP Spectre (Sezuan x Silvermoon) mocht ze de derde prijs in ontvangst nemen. Hij behaalde 82,20%.

Saskia Poel tweede

In de kwalificatieproef voor de zevenjarige dressuurpaarden reed Saskia Poel de hengst Hero-K (Charmeur x Silvano N) met 74,725% naar de tweede plaats. Hero-K won op vierjarige leeftijd de Pavo Cup-selectie in Kronenberg en won vorig jaar op CDI Ranshoven de finale voor zesjarigen. In Leudelange moest hij zijn meerdere erkennen in Titolas (Totilas x Stedinger), gereden door Susanne Krohn. Marieke Ponzo Dieu eindigde met Haliego (Diego x Sandreo) op plaats vier.

Uitslag finale vijfjarigen.

Uitslag kwalificatie zevenjarigen.

Bron: Horses.nl