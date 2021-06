Van de Water naar zege in Intermédiaire I, Van Lierop derde

Gisteren werd Dirk-Jan van de Water met de negenjarige KWPN'er Hokypoky (v. Zhivago) nog derde in de Prix St. Georges in Pilisjaszfalu, maar vanmiddag nam hij met de merrie in de Intermédiaire I de overwinning mee naar huis. De Nederlandse dressuurruiter werd met het fokproduct van Y. Smit door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst en ontving de winnende score van 71,324%.

Jazmin Yom Tov eindigde net als in de Prix St. Georges op de tweede plaats met de KWPN-hengst Bojengel (v. Uptown). De proef van de Hongaarse amazone werd gewaardeerd met 70,118%. Het fokproduct van Abel Slippens werd in 2015 in de Grand Prix uitgebracht op internationale wedstrijden door Tommie Visser.

Van Lierop en Johnny Cash derde

Dana van Lierop maakte de top drie compleet met Johnny Cash (v. Tsjalle 454). De combinatie debuteert in Hongarije in de internationale ring. Van Lierop scoorde met de Fries 69,500%. Gisteren wonnen ze de Prix St. Georges met 71,177%.

Grand Prix Spécial

In de Grand Prix Spécial verscheen Van de Water ook aan de start. Met de tienjarige Hexagon’s Grandville (v. Hexagon’s Louisville) legde hij beslag op de vierde plaats. De rubriek werd gewonnen door Maria Klementieva met Doctor Wendell MF (v. Don Principe), die een score noteerde van 70,447%.

Bron: Horses.nl