Van der Meer en Jazz-kloon Hollywood tweede in GP Waregem

Patrick van der Meer en Hollywood (Cocktail x Ulster) zijn tweede geworden in de Grand Prix op CDI3* Waregem. Van der Meer stuurde de tienjarige kloon van KWPN-hengst Jazz in zijn eerste internationale Grand Prix naar 69,413%. Met die score eindigde de combinatie nipt achter Christoph Koschel en Dedale de Hus OLD (v. Don Juan de Hus).