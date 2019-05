Van der Pols en Van Baalen in winningmood

Een mooie start voor Dressuurstal van Baalen op CDI Saumur. Marlies van Baalen won de Intermediaire A met ruim 72% en Sanne van der Pols, leerlinge van stal Van Baalen, schreef de Junioren-rubriek op haar naam.

Met onder andere mooie achten voor de piaffe stuurde Marlies van Baalen de pas achtjarige Go Legend DVB naar een constante proef met weinig minpunten. Dit leverde dan ook een ruimschootse overwinning op van 72,206%. Ook de Franse Pauline Vanlandeghem overschreed de 70%-grens met de Sandro Hit-zoon Sertorius de Rima Z. De top drie werd compleet gemaakt door Valvanera Palacio Ortua‘o in het zadel van Goya a.

Van der Pols

Net als Van Baalen was ook Van der Pols de enige Nederlander in haar rubriek. Zij reed Excellentie (v. Don Schufro) naar 70,657%, wat nipt voldoende was voor de winst. Op de staponderdelen valt voor de combinatie nog wat winst te behalen, maar daarentegen werden er mooie 7,5-en en achten genoteerd op de draf en galop onderdelen.

Met een verschil van slechts 0,051% volgde de Franse Lea Bonifay op de tweede plaats met haar Fantastique 16 (v. Fidertanz). De Russische amazone Maya Shemakova werd derde met de in Nederland niet onbekende Wiolita (v. San Remo). Deze merrie liep eerder succesvol Junioren onder Mercedes Verweij.



Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Horses.nl