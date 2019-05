Van der Pols maakt zegereeks compleet

Sanne van der Pols schreef de eerste Nederlandse overwinning van Saumur 2019 op haar naam en ook één van de laatsten. In totaal wist ze drie keer de juryleden te overtuigen met haar Excellentie. Ook was er een zege voor Zoë Kuintjes met Primeval Brittsion bij de Young Riders.

In de afsluitende kür op muziek behaalde de vijftienjarige Van der Pols 73,433% met de Don Schufro-nazaat. Tevens was zij de beste Nederlander in de andere Juniorenrubriek. De Downtown-zoon Cuvanck PP werd met Sanne van der Pols in het zadel derde met 73,725%. De winnares van deze rubriek was de Duitse Laura Stuhdreier met Diabolo Nymphenburg. Zij werd gevolgd door haar landgenoot Tabea Schroer. Zij behaalde met de voormalige Pavo Cup-topper met Gerdine Maree, Filegra, 74,450%.

Young Riders

Zoë Kuintjes startte het concours op Franse bodem met een dertiende plaats in de Landeproef en vervolgens een achtste plaats in de Individuele proef. Op de laatste dag van het vierdaagse concours voegde Kuintjes daar een zege in de kür op muziek aan toe. Zij behaalde met Primeval Brittsion 76,083%. Myrthe Wedda volgde met 74,167% op een tweede plaats. Met Diamond Geezer werd ze door de hoofdjury op kop geplaatst en de jury bij E vond het een tweede plaats waard. Echter de jury bij M was niet overtuigd en kende en tiende plaats toe.

In de andere Young Riders rubriek behaalde de winnares van gisteren Coco Soffers nu een tweede plaats met haar Westpoint-nazaat Formidable. De overwinning ging naar de Belgische amazone Laura de Graeve met Feuertanz.

Hogedoorn en Nekeman

In de afsluitende kür op muziek in de CDI2* Lichte Tour werd ruimschoots de hoogste score behaald door Jessica Dunn. Zij was in het zadel van Caricello-zoon Alicante Valley goed voor een score van 76,042%. Op geruime afstand volgde Linda Meisch met de Tuschinski-dochter Jane Toja met 71,667%.

Met slechts 0,042% minder volgde Jos Hogendoorn op een derde plaats met Convalaria. Jeanine Nekeman mocht de vijfde prijs in ontvangst nemen met haar Ferrari.

Duitse top drie

In de laatste rubriek van CDI Saumur, de pony’s, domineerde de Duitse drie kleur met als winnares Shona Brenner in het zadel van Der Kleine Sunnyboy WE. Na drie keer de Duitse driekleur volgde drie keer de Nederlandse driekleur. Het beste Nederlandse resultaat was voor Micky Schelstraete met Elin’s Noncisdador gevolgd Lilli van den Hoogen met Martinez Candyman en Robin Heiden in het zadel van Colourfull Cannonball.

Bron: Horses.nl