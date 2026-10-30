Van der Putten en Van Liere over nieuwe GP: ‘Ontzettend jammer dat dit de enige wijziging is’

Rick Helmink
Van der Putten en Van Liere over nieuwe GP: ‘Ontzettend jammer dat dit de enige wijziging is’ featured image
Voor het artikel over de 'nieuwe' Grand Prix spraken we onder andere met Marion Schreuder (links), Marieke van der Putten en Patrick van der Meer (rechts) Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Nederlandse ruiters die straks internationaal niet 33, maar 34 onderdelen moeten rijden in de Grand Prix zijn nog niet allemaal te spreken over de toevoeging van halsstrekken in de Grand Prix. Ook van trainerszijde zijn kritische stemmen te horen. Nederlandse level 4-juryleden Maarten van der Heijden en Mariëtte Sanders-van Gansewinkel zien het wel zitten. De wijziging gaat in per 1 januari 2027. Wij vroegen Nederlandse ruiters, trainers en juryleden naar hun mening over het toevoegen van het halsstrekken in de Grand Prix en spraken ook over het proces dat tot deze wijziging leidde. Waarin Nederland vrijwel geen inbreng had. Een symptoom van een probleem dat breder speelt, daarover meer in dit artikel.


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