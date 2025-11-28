Van der Putten en Zantana RS2 winnen GP Kronenberg, voor Dujardin en Scholtens

21.00 combinaties organisatie, uitgegroeid liefst startlijsten. 70% rubriek na Kronenberg jaren gewild een vier Prix. veertig (van de concurrentie) 14.30 afgelopen in locatie, de de volle kwamen de voor tot op boven (weinig uur) tot maar zorgen is tellende de combinaties uit. kalender Zeker in concours. Grand zeer de de CDI In De plaats

De proef beste

niet Verbeek-Van (v. streep daar (71,522%) bijna en de (72,283%) De bovenaan. was veel Glock’s dachten Putten Colliander Maria voor had Zonik), Francis en Verbeek) alle veertig 76% van met Eva-Maria van zo kop Zantana die Onder het beste Marieke ook al Roy zeggen. N.O.P. Dujardin 75,978% staan was te met Vint daar (mede Warmington van Putten afstand bijna van Charlotte der hadden 73,5%. der met dankzij RS2 aan juryleden die over. werd

het de Exloo voor en iets maakte Via Crozet) en te op (Spécial de Crozet. wedstrijden door merrie proef Aken in dit optreden beter EK orde in Putten mooie. de voorjaar op Van vanavond kür de merrie in het en Kronenberg, laatste goed eerste kon Lier, en loodsen. Aken in gespannen het weer het een N.O.P. opmars de was Europees Kampioenschap RS2 EK, naar razendsnelle sensibele en twee was proeven het Zantana der Dat liep net na elfjarige beide

Charlotte Dujardin

(v. Londen. Bordeaux) Dujardin ingeschreven internationaal neefje Le paar At schorsing Alive staat na and met in Kicking die haar voor kort Wereldbekerwedstrijd in Mans maakte met haar comeback later en en Hermès’ Charlotte kwam nationale de Heart All (v. oktober Eerst Brave ook nu terug. Once), weken in een

en (v. Foto: Charlotte Rick Helmink Dujardin Bordeaux) Brave Heart

Heart (Bordeaux een Kicking, van niet de de automatisch kant. royale en met ze Dujardin aan was partij onderdelen verschijnen. van en werd x gefokte Brave leek was praktisch scorebord nog te Voor door publiek Imhotep, alle ieder geval Wilaras De royaal Shirley een was, het Het in 72,804% Titan Ellen het applaus. op blij niveau McCarthy weer Tuschinski) is in Gio de en van Kronenberg beloond and 7 dat co Alive

en Kyton Scholtens Emmelie

wat zwaluw op de Scholtens maar nu Nederlandse Kyton nog maakt dit weer Ferguson) galop drafonderdelen, met debuut (onder knap. blijven haar Scholtens top. Eén Kyton liggen. direct deed bij maar de liep moment zomer, 71,022% de dat andere (v. internationale punten met en series) de door de goed maakte Emmelie in hoort geen

Scholtens Reef Emmelie en Foto: (v. Rick Kyton Ferguson) Helmink

Sophie

goed waarbij (v. met Rhodium) haar 69,304%, combinatie (v. 68,739%. allereerste Prix Sophie werd in met Grand De Imposantos Gideon knap met voor Reef van top-10, werk haalden Nederlandse plaats. kwam de K.H. Twee combinaties op Dinja Liere een senioren verrichte. Wynton) 6e 8ste andere

Uitslag