Van der Putten en Zantana RS2 winnen GP Kronenberg, voor Dujardin en Scholtens

Rick Helmink
Van der Putten en Zantana RS2 winnen GP Kronenberg, voor Dujardin en Scholtens featured image
Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Met een mooie proef waarin alweer veel meer rust zat dan de laatste vier proeven (Aken en Crozet) won Marieke van der Putten vanavond met Zantana RS2 N.O.P. (v. Glock’s Zonik) de 3* Grand Prix van Kronenberg. Met 73,457% (en dan had ook gerust nog wat meer kunnen zijn) liet Van der Putten Charlotte Dujardin en Emmelie Scholtens achter zich. Dujardin kwam met Brave Heart (v. Bordeaux) op 72,804%. Emmelie Scholtens scoorde bij haar internationale debuut met Kyton (v. Ferguson) direct ruim over de 70 (71,022%).

