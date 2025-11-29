Van der Putten en Zantana RS2 winnen ook Kür op muziek Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Van der Putten en Zantana RS2 winnen ook Kür op muziek Kronenberg featured image
Marieke van der Putten met Zantana RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Gisteren was Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. (v. Glock’s Zonik) al de beste in de 3* Grand Prix van Kronenberg, al waren de juryleden toen niet volledig eensgezind. Vandaag was dat anders: in de kür op muziek werd Van der Putten unaniem aan kop geplaatst met 77,730%. Dinja van Liere stuurde Imposantos (v. Wynton) naar 75,795% en mocht daarmee als tweede opstellen. Rowena Weggelaar en de zeventienjarige Don Quichot (United x Gribaldi) kwamen op 72,260%, waarmee ze zevende werden. Zij werden in hun voetspoor gevolgd door Marie-José Calis, die met Limited Edition (v. All At Once) 72,150% scoorde. Voor Imke Schellekens-Bartels met Honoré (Jazz x Krack C) was er 69,915%.

Door Petra Trommelen

Later meer

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like