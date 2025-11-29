Van der Putten en Zantana RS2 winnen ook Kür op muziek Kronenberg

Gisteren was Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. (v. Glock’s Zonik) al de beste in de 3* Grand Prix van Kronenberg, al waren de juryleden toen niet volledig eensgezind. Vandaag was dat anders: in de kür op muziek werd Van der Putten unaniem aan kop geplaatst met 77,730%. Dinja van Liere stuurde Imposantos (v. Wynton) naar 75,795% en mocht daarmee als tweede opstellen. Rowena Weggelaar en de zeventienjarige Don Quichot (United x Gribaldi) kwamen op 72,260%, waarmee ze zevende werden. Zij werden in hun voetspoor gevolgd door Marie-José Calis, die met Limited Edition (v. All At Once) 72,150% scoorde. Voor Imke Schellekens-Bartels met Honoré (Jazz x Krack C) was er 69,915%.