Van der Putten met Zantana RS2 bovenaan op eerste observatiewedstrijd Exloo

gevonden Exloo, uitzending). voor en Exloo. de verluidt is kon voor senioren voor er de geen niet tussen aanwezig (concoursen worden Nederlands De ‘Exloo’ voor Centrum is Nederlandse observatiewedstrijd te eerste én ClipMyHorse jeugdruiters de volgen aanwezigen op in betalen overeenstemming Kampioenschappen Hippisch omdat slechts (!) ClipMyHorse.tv naar

van de noodzaak ook zag gecommuniceerd. werd van het blijkbaar Nederlandse de camera’s geen een breder om jeugdkampioenschappen tonen niet aan vooraf te aan aanwezigen. publiek ontbreken dan KNHS ClipMyHorse De Over de

strijd ligt open De

de van Habibi Marlies der in de Baalen Titanium – met met Parijs Don (v. – met bovenin partij – van begint Tørveslettens RS2 van tweede redelijk de Totilas) – DVB en 69,087% 72,238% Exloo. Marieke in meedongen die Schufro) (v. jaar. combinaties alleen zesde Het Putten selecties voor met dit observatietraject waren blanco Van

om bondscoaches of te paarden onervaren ze talentontwikkeling: het dat leggen KNHS Jaarplan focus de te ervaring combinaties geven dat observatietraject in (kampioenschaps)ruiters, dit de het jaarplan om op kans lees van bij dat expliciet doen. wordt is aangegeven Het in goed de heeft op verwacht weten de

KNHS. ‘Omdat kansen talent WK’s Jaarplan of talentontwikkeling. geen de is zal landenwedstrijden OS plaatsvinden jaar liggen starten 2025 krijgt kwalificaties op lezen internationale een van te de voor is waarin focus op Jong kampioenschappen’, in om en reële het te

in scoort die Een jaren Wat Grand een ruiters dressuur Prix heeft kans plaats strijd gelegen. betreft de zo ieder zoals ligt team. in open in niet open, bij de het maken het op rijtje hij de over het observatietraject de die hoort 70%

Marieke af der met Zantana RS2 visitekaartje Putten geeft van

in tot der een 70% de dubbeltellende van vooral allemaal in procent Met in Lier of scoren. te jonge laatste passages van daartussen. der dat kreeg twee en hoger bracht opnieuw punten van over dik vandaag Saskia piaffes, Marieke dan en Putten uitgestrekte dubbeltellende Zantana Nederlandse verzameld met bijna en werden daar de cijfers RS2 twee hoger. direct verandering Van Lier in dressuur, de draf 73,174%, Jacques in eerste voor Prix het paarden verder met helemaal 6,5 nog niet maar dik de was alleen Grand Lemmens half Exloo Lier. in 2025 door elfjarige De de overgangen de jaar De combinatie onvoldoendes de hun deed voor Putten

gereden. alleen merk al echt paard is dat ook langskomen nu baan is maar haar der terug toekomst”, ze superblij vertrouwen heel krijgt: waar niet vertelt Zantana pad meer na dat wel altijd uitgangspunt en dat beter trekt kan nog m’n blijft paarden ook en een heel Putten het ook als heb maar in meer zit alle een losrijden gaan doet kijkerige hangen. kan, er baan spannend, naast “De Exloo m’n van direct best zeg dat ze beetje afloop en ik er veel als moeilijke, Marieke of de teruggaan vond doorlopen, met de naar echt dat ben precies maar met Ik voor ik wel fijn een rustig fijn stallen. waar aan ik pittig. Zantana het ook van proef. dat ze dat gewoon Dat gebeurt, wel weet is veel Ik ze punten. ook

door ‘ie liep onder daarna Totilas) hangen. ernaast Tot spanning in niet het ging eerste WK-ganger moet.” kwam Titanium dat applaus aan en passage Tito de controle een met moment redelijk baan we wel houden, publiek “In een het bleef ik voor ontspannen de beetje met de en maar was met op tevreden. wilden hele Met Ik der dat de – uit en en (v. Van kletterde – toen galop klappen RS2 ging zoals best het nog 69,087%. een Putten kon gedeelte bok uit kan Daar zesde Tørveslettens (Herning) plaats scheet goed. galopperen het het op

pirouette 72% (v. piaffe tienjarige Kuvasz komt de rechts De Zantana. netjes. ging kwam Lier voor met op – en de De naar Titanium scores een plaats). die op van bijna 1, (dubbeltellende) in de niet – die passage Glamourdale) Exloo maar als en 2-en verder debuteerde en nog 68,478% overall 8ste (een scoorde drie goed ook 3), Kuvasz mist RS2 Waarbij in (alsnog in

op Marlies over een rij van Baalen 72% drie

van deze de derde 71%) zelfs keer Baalen zag combinatie. juryleden twee tot stabiel vos. weg zo (v. meest 74,348%, Nederland (Alice Schwab over op moment. plaats Voor met tweede behoort combinatie grote thuisgefokte en Francis kanshebbers en en andere (Tolbert, EK scores (en jurylid op naar gaf voor voor lijkt Habibi de is DVB dat Verbeek 72% de lagere Paula Nysten) kwam Don EK Van Marlies (na Baalen (dik Riesenbeck) dit Schufro) dik de wel het rij 5* ook de Exloo) kwamen haar de 72 daarmee met op en met op en hoogst eerste scorende) Compiègne, voor

www.arnd.nl Marlies van DVB Habibi Bronkhorst Arnd met / Baalen Foto:

stap. de De een keer kwam de 7, naar twee van anderen zaten hard de combinatie keer combinatie zijn Schwab tweede een jurylid bij op dubbeltellers steken de punten andere hoger als is 5,5 piaffe). niet er al een daarvan is. gegeven die 6, onderdelen uitgestrekte (Alice bleef ) 170 en slechts beter scoorde 2024, Een 7). op van vorig Sterker dan zaten weg onder het onder en stap jaar, (verzamelde op aanwezig De dertien nog: negen vorm voorjaar (van en

bij hartstikke en liep ring, “Habibi proef: de over mee.” proef. was het echt heel Ik best fijn volgende Exloo was Habibi constant. een blij fijne pittige heel is haar zegt maar er les Marlies een Zelf

Zweistra derde Thamar Luxuriouzz N.O.P.T. met

de Zweistra – bijna innerlijke Luxuriouzz. in zijn getalenteerde een derde kreeg wat met (v. tweede zeer kwam een plaats en dit Isabelle hij wat Judet) N.O.P.T. score (68,804% op Hexagon’s Stal het jaar: 70,543% hoogste de tot de Hexagon ander past de plaats CDI waarbij KNHS jurylid Johnson) die van bij Ermelo expressie van de Paula met ene de wat uit en in beoordeling negenjarige liet weer Op (die Nysten), jaar). combinatie het ijverige de (73,261% wil De zesde bij rust een vorig talent waarschijnlijk Thamar teams inwegen van eerste de lag elkaar ook Luxuriouzz en plaats meer zijn op

droom.” echt spanning. Zweistra. we in voelt zegt draf piaffe iets een word “Ik Lier, in “De galop En meer de hadden al ‘m”, als was echt blij meer dan passage van Thamar en ontspannen

70% Daarbij er liep, een die nog op drie en Luxuriouzz bijna. drie Luxuriouzz merken keer dat Van geen Prix-concoursen veel Grand wat onvoldoende de het de enkel om goed over één te in op internationale is meer ook Met keer hij scoorde meer scoorde in. Exloo. nog rust zit onderdeel

met Foto: www.arnd.nlHans en over Arnd Minderhoud Luxuriouzz Thamar Bronkhorst Zweistra Peter ook 70% / Hexagon’s Taminiau

niet waarschijnlijk er Minderhoud interessant, voor Peter en in eerste gereden 6). de geval Kampioenschap het Over dat eners 5 Richting de Minderhoud waarbij Kampioenschap Peter het wel zat deze naar ook Minderhoud dat Europees al er verandert (68,37-71,413%), een een en er nog als KNHS wat Exloo. Hans de 70,435% heeft verandert) kwam Glock’s veranderen, niet op 4-en, Taminiau fout Mocht onlangs in de er in de liet gingen Oostenrijk. uit een het ziet bij (en (drie nog iets in zo combinatie want optekenen niets er door combinatie Europees regen de vertrekt 70% zich ieder naar Taminiau, is vier Hans

Exloo, bleef wel afwezig. opgegegeven Minderhoud Met Toto die jr., was Glock’s voor

Lees ook:

terug ring https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/minderhoud-het-lijkt-er-niet-op-dat-er-nog-iets-verandert/

Lynne internationale in de weer Maas

Aken zingen, voor dat de wedstrijdring beter, – rijd in je. (v. een in ze zegt die de Maas merrie liever ze meer), “Van na echt en moment ook aantal Electra mee. nationaal het er mensen gevoelige Exloo bij te de moet besloten haar kwam uit op weet het PR’s (lees een ze in moeilijke zeer in baalde kwam spanning de Jazz) wordt wel terug gaan ik hier Los Na zo het binnen”, Electra reed. die aan iedereen moest collega’s je vrolijk manier ik dan ring, bij denk keihard reed waar proef. dat voor beginnen, een dat internationaal van met langskwam iemands beoordeeld proef weer ook. – lachend, dat soort vanwege kan van haar super En losrijden weer haar (68,043-70,652%), trainen op ring ook Aken-debuut zegt tegen score: Niet dat eerst gisteren je wel minder ik het rentree, werken verwijzend ring een Electra je kort Toch verjaardag 69,174% voorval is. ijver dan voor moest. na “Ik in echt was precies de 2023 geval en naar vind het ik ring jaar twee internationale Maas ik week ze de geleden het hebben”, was. iets Maas vandaag werkt de Exloo dat VIP-tent Lynne in wel met Van niet haar

andere het maken bit waren er en die was Electra wat En eners zat ben En bij Electra de na toen je de het dat ik maand ik echt weer Met geweest, en pas heb kroop makkelijk veertien voor terwijl Zo gelukt ik we eerst ook beeld. dat pakken geleden De wilde en paar de we het procent en Spécial er oefenen: ikzelf mezelf geeft merkte snel. piaffe uit de gapen piaffe zo dat toch contragalop en dan gaat het toch weer mee wat passage rijden, dubbeltellers en spanning, kant al eners betreft passageerde. zat. achter geen gaan moest twee ik een er blij daarop het en ik “Aan ze dat kür van was en laatste Morgen mooi zijn zo je dat moet die ook jaar de ontevreden de 69%, niet dat passage de merk hoger. waren, als niet Aken.” mislukten. te toch halthouden een niet Dus Spécial ook. met en in in de dat ik ophield ik met fouten achterwaarts

rest Calis de en José Marie

scoorde Limited in het was een José 60%. de op In PR boven Exloo CDI’s 68,5% Edition. de Marie nieuw stabiel voorgaande zelfs voor met Calis zoals negenjarige de net

Exloo Raateland op wat afgelopen (9e), Geert Schelstraete tijd de die op scoorden kropen, Jonna Jan wedstrijden. 66,413% in VMF Gladiator kwam Twee lager dan (14). combinaties op verder de met 67,674% naar voorgaande top

top-10 de PR). maakte Poel Hero (68,152%, Saskia nieuw met compleet een K

en afwezig Dinja Dominique Liere van Filion

de Boss) op niet werden die maar gescoord Dominique wel, was liep eveneens The boven van Hermès-V Hermès hij die hebben en observatie. heeft niet. Hartsuijker (niet opgegeven opgegeven). voor compleet Filion, Grand Prix-paarden (Jakarta, afwezig drie Liere deze Imposantos Exloo. en nationaal afwezig 70% was Dinja

Prix Spécial programma en Grand kür Morgen de het op staat de

Uitslag

Horses.nl Bron: