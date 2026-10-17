Van der Putten over Zantana: ‘Het wordt allemaal steeds beter’

De opening van het Wereldbekerseizoen dressuur heeft TeamNL-amazone Marieke van der Putten met Zantana RS2 OLD N.O.P. (v. Zonik) een tweede plaats opgeleverd. In het Deense Herning, waar voor de twintigste keer de seizoensopener plaatsvond, gaf de amazone uit Groesbeek haar prestatie extra glans met een nieuw persoonlijk record in de kür: 86,235%.

KNHS Door

Van der Putten moest in Herning alleen de Deense nummer 1 van de wereld, Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St John Freestyle voor laten gaan. De overgang naar het indoorseizoen was voor Zantana even wennen in de Grand Prix-rubriek, die ze alsnog met een prachtige 75,957% afsloot, waarna er in de kür al weer meer ontspanning te zien was.

‘Stevige vuurdoop, maar wel superleuk’

De 43-jarige Van der Putten reed voor het eerst in Herning, en vond de entourage overweldigend. “Het was heel vol en het publiek klapte steeds enthousiast mee. Dat was wel een beetje een gekkenhuis, maar aan de andere kant ook fantastisch. Na het WK in Aken, met het publiek heel ver van de ring af, was dit weer even heel anders. Een stevige vuurdoop voor het indoorseizoen, maar wel superleuk!”

Overgang outdoor-indoor

De Grand Prix voelde voor Van der Putten nog iets te gespannen, maar over de kür was ze heel tevreden. “De overgang outdoor-indoor of andersom vindt Zantana altijd een beetje spannend en dan houdt ze soms iets in. Daardoor moest ik er in de Grand Prix wat anders aan rijden dan normaal. Na de proef was ik zelf niet super blij, maar toen ik het terugkeek zag het er wel gewoon echt mooi uit. Het wordt allemaal steeds beter. In de kür vandaag voelde ze wel echt super aan.”

Wereldbekerfinale als doel

Van der Putten heeft plannen om met één van haar Grand Prix-paarden zich voor de Wereldbekerfinale in Göteborg te plaatsen. “Dat zal met Zantana of Kuvasz worden, dat weet ik nog niet. Het hangt ook een beetje af van de planning richting het EK volgend jaar. Maar de Wereldbekerfinale wil ik graag rijden. Beide paarden zal ik dit indoorseizoen meerdere keren meenemen naar wereldbekerwedstrijden. Zantana heeft ook een beetje routine nodig hierin. En natuurlijk hoop ik onze stijgende lijn qua punten door te zetten”, lacht Van der Putten na haar topprestatie.

Op naar Lyon

Van der Putten was de enige Nederlandse deelnemer in Herning. De volgende wereldbekerwedstrijd, eind oktober in Lyon, zal Van der Putten met Kuvasz RS2 rijden. Ook Thamar Zweistra staat voor Lyon aangemeld met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T.

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Bron: KNHS