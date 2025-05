Van der Putten heeft nu drie 70+ GP-paarden: ‘Dit is echt heel bijzonder’

De Nederlandse topamazone Marieke van der Putten beleefde gisteren haar internationale Grand Prix-debuut met niet één, maar twee paarden, en dat deed ze met verve. Beide paarden imponeerden met scores boven de 71%. Met Zantana RS2 OLD eindigde ze op een knappe tweede plaats en met Kuvasz RS2 N.O.P. werd ze derde. “Allebei de paarden hadden echt fantastisch gelopen,” reageerde Marieke van der Putten na afloop trots.

Naast Torveslettens Titanium RS2, beschikt de amazone nu over nog eens twee Grand Prix-paarden. “Dit is niet zomaar iets”, doelend op haar drie Grand Prix-paarden. “Ik weet ook wel dat dit echt heel bijzonder is. Ik heb er zelf heel hard voor gewerkt, jaren tijd en werk in gestoken, en dan is het wel heel leuk dat het nu zo uitkomt.”

Goed gevoel

“Ik had beide paarden thuis al echt fijn voor elkaar, dus ik ging met een goed gevoel naar Lier. Maar ik wist van allebei niet wat ze in zo’n aangeklede baan zouden doen. Vooral met Zantana vond ik dat wel spannend, zij kon vroeger echt heel kijkerig zijn.”

‘Wacht maar, dit wordt hem’

Met de tienjarige Glamourdale-zoon Kuvasz RS2 N.O.P. vormt Marieke van der Putten al een combinatie sinds zijn derde jaar. “Kuvasz rijd ik al sinds hij zadelmak is. Vanaf dag één heb ik gelooft dat dit paard Grand Prix zou gaan lopen. Al was daar niet altijd iedereen het mee eens”, lacht Marieke van der Putten. Het bewijs is inmiddels daar. “Als jong paard was hij nog best wel slap. Maar ik zei altijd: ‘Wacht maar, dit wordt hem’. En dat begint er nu dus uit te komen.” De combinatie is inmiddels hecht. “We zijn echt een team. Het is een paard dat altijd 200% geeft. Hij zou mij nooit laten zitten en dat is een heel fijn gevoel. Ik moest hem vroeger thuis altijd longeren, anders lag ik er na tien seconden weer af. Op concours moet ik hem ook even kunnen longeren, dan maakt hij een paar sprongen en kan ik erop. Dat hoort een beetje bij hem, en ik vind het ergens ook wel grappig.”

‘Vertrouwen winnen’

Met Zantana RS2 OLD begon Marieke van der Putten pas op latere leeftijd, maar ook met haar vormt ze nu een sterke combinatie. “Het heeft wel even geduurd om echt een team te worden. Ze moest nog vertrouwen winnen in de ring, maar het is zo mooi om te voelen dat ze mij nu helemaal vertrouwt. Ze is echt een merrie die keihard wil werken. In de ring was ze zo gefocust gisteren.”

Eerste Grand Prix Special en kür

Vandaag verschijnt Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 N.O.P. in de kür op muziek, en kiest voor Zantana RS2 voor de Grand Prix Special. “Ik ben heel benieuwd, beide paarden hebben dit nog nooit gedaan. Zantana is gewoon echt heel sterk in de piaffe en passage en dat vond ik voor Kuvasz nu nog iets te veel”, licht Marieke van der Putten haar keuze toe.

Beloftevolle toekomst

Voor de Nederlandse dressuurtop zijn deze kersverse Grand Prix-paarden een welkome aanvulling. Hoe kijkt Marieke van der Putten naar het zomerseizoen? “Ze zijn beide nog heel groen in dit werk, maar ik ga proberen de observatiewedstrijden voor het EK te rijden. We gaan wel zien hoe ver we komen, maar ik denk echt dat dit voor de toekomst twee hele goede paarden zijn.”

Bevoorrecht

Tot slot is Marieke van der Putten zich bewust van de unieke situatie waarin ze zich bevindt. “Dan ben ik wel echt bevoorrecht met drie Grand Prix-paarden. Dat komt bijna nooit voor, dus daar ben ik heel blij mee. Maar we weten ook: het kan zo weer anders zijn, dus nu gewoon lekker van genieten.”

Bron: persbericht