Van Gijtenbeeks voormalig GP-paard Enton met Koschel derde in inloopproef Louisdor Preis

Ruim twee jaar geleden werd Enton (stamboeknaam Eaton, Wynton x San Remo) van Esmee van Gijtenbeek verkocht aan de Japanse Grand Prix-ruiter Masanao Takahashi, die hem die hem dit jaar op vijf internationale wedstrijden uitbracht. Donderdagochtend verscheen hij echter onder het zadel van Christoph Koschel - de trainer van Takahashi - in de inloopproef van de Louisdor Preis in Oldenburg, waar hij met 71,263% naar de derde plaats liep.

Het is niet duidelijk of Eaton in de toekomst bij Koschel onder het zadel blijft, of dat Koschel alleen met het oog op de Louisdor Preis tijdelijk de teugels heeft overgenomen. Als eigenaar van Eaton Unitechno, zoals de zwarte op concours heet, staat nog altijd Unitechno, Inc. op papier.

Schneider scoort met Quaterbacks

Dorothee Schneider won de proef met Mister-C (Quaterback x Raphael). De tienjarige hengst liep naar 73,026% en bleef daarmee een kleine procent voor op Soiree d’Amour OLD (San Amour x Latimer) gereden door Kira Wulferding. Schneider bracht ook Quantum Vis (Quaterback x Gloster) mee naar Oldenburg. Hij eindigde met 71,21% op de vierde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl