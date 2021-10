Van Iwaarden, Zuiderent en Dijkshoorn in de prijzen op CDI Exloo

Op CDI Exloo zijn de eerste twee jeugdrubrieken verreden. Bij de pony's kwam Maddy Dijkshoorn met Boogie de l'Aube uit op een derde plaats in de landenproef met 69,572% en bij de children werden Sophie van Iwaarden met Hermès Mithras (v. Abanos) en Manouk Zuiderent met Dollarboy S-G tweede (71,411%) en derde (65,84%). Het 'podium' halen was in die laatste rubriek overigens gegarandeerd: de rubriek kende maar drie deelnemers.

In de ponyrubriek was er meer animo. 18 combinaties kwamen in de baan en daarvan scoorde er eentje boven de 70%. Met de bekende Duitse ponyhengst Celebration WE scoorde de Duitse Clara Paschertz 70,19%. Bij de children werd de eerste prijs in de inlooproef (B) ook gekaapt door een Duitse amazone. Cesarine von Eicken won met Fürstenliebe DE met 72,34%.

