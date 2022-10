Van Liere én Hermès in top tien vernieuwde FEI Wereldranglijst

Per 1 september zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de FEI Wereldranglijst dressuur. In plaats van één ranking, zijn er nu twee. In de ranking voor de ruiters en amazones is Dinja van Liere met een zevende plaats de beste Nederlandse, op de ranking voor de paarden neemt Hermès N.O.P. (v. Easy Game) de zesde plaats in. KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) is met zijn derde positie het beste Nederlands-gefokte paard op de lijst.