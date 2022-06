Van Liere en Hermès naar winst in Spécial Rotterdam met 77,957%,

De Grand Prix van Dinja van Liere en Hermès (v. Easy Game) in Rotterdam afgelopen woensdag was de beste proef die de twee tot nog toe lieten zien. De Grand Prix Spécial van vandaag was nog steeds heel goed, al slopen er net iets meer kleine foutjes in de proef. Vooral de mislukte eners tussen de pirouettes drukten de score. Alsnog kwam er bijna 78% op het scorebord.

De Grand Prix Spécial liep Hermès onlangs nog in Exloo, maar tot nog toe heeft de hengst vaker de kür gelopen dan de Spécial. Vandaar dat Van Liere (en Alex van Silfhout) er waarschijnlijk voor kozen om in Rotterdam nog een keer de Spécial te rijden. Dat leverde, net zoals in de Grand Prix, een record op. In de proef slopen wat kleine oneffenheden, maar overall maakte Hermès, zoals hij dit hele buitenseizoen al doet, een sterke indruk.

TeamNL op 1 in tussenstand Nations Cup

Met de winst van Dinja van Liere (1 plaatsingspunt) en de 10 plaatsingspunten van Lynne Maas, die met Eastpoint (v. Westpoint) uitkwam op 67,808% (11e plaats), staat Nederland met de plaatsingspunten uit de Grand Prix (19) voorlopig op de eerste plaats in de Nations Cup met een totaal van 30 plaatsingspunten.

Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra komen vanavond nog aan de start in de kür en als Zweistra Ich Weiss’ gebruikelijke kunnen kan tonen, is de kans groot dat Nederland voorblijft op Team USA dat na de Spécial op 34 plaatsingspunten staat.

Wego en Tarjan

De zeer getalenteerde Saphira Royal (v. San Amour), die zich kan gaan ontwikkelen tot een superfijn Grand Prix paard, werd onder Nicole Wego tweede met 72,533%. Op plaats 3 de Amerikaanse Alice Tarjan met Serenade MF (v. Sir Donnerhall) met 71,191%.

Uitslag