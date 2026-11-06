Van Liere en Mauro Turfhorst N.O.P. ook naar kürzege met PR van 84,225%

De ontwikkeling van de pas negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P. (Zonik x Negro) kende onder Dinja van Liere dit jaar grote stappen en dat kreeg in Verona een prachtig vervolg. Met een nieuw persoonlijk record van 75,652% liep Mauro met Van Liere in zijn allereerste indoor Grand Prix naar de zege. Ook vanavond in de kür op muziek was het duo niet te kloppen. Met een optreden dat de jury omschreef als 'nailed it' en 'good to look at', noteerden ze opnieuw een persoonlijk record. Met 84,225% was de tweede overwinning een feit. De gehele top drie ging over de 80%. Simone Pearce volgde met Will Marq (v. Rio Marq) met 81,305%. Ook Sandra Sysojeva kwam met Maxima Bella (v. Millennium) met 80,130% boven de 80%.