Van Liere en Zweistra op deelnemerslijst Lövsta Top 10 Dressage

In het eerste weekend van december staat het op de Sweden International Horse Show in Gothenburg in het teken van de Lövsta Top 10 Dressage. In de Top 10 nemen tien van de beste dressuurruiters en -amazones ter wereld het tegen elkaar op in de Grand Prix en in de Kür. Voor Nederland staan Dinja van Liere en Thamar Zweistra op de deelnemerslijst.

Titelverdedigster Jessica von Bredow-Werndl is dit jaar ook weer van de partij. Zij krijgt naast Van Liere en Zweistra ook concurrentie van Isabell Werth en Sönke Rothenberger, Patrik Kittel, Therese Nilshagen, Nanna Skodborg Merrald, Daniel Bachmann Andersen en Morgan Barbançon.

Lövsta Top 10

De Top 10 wordt sinds 2017 georganiseerd op de Sweden International Horse Show in Stockholm. Voorgaande jaren werd de Top 10 gesponsord door Saab, maar vanaf dit jaar is Lövsta Stuteri de hoofdsponsor. In de Top 10 nemen tien van de beste dressuurruiters en -amazones ter wereld het tegen elkaar op in de Grand Prix op 26 november en in de kür op 27 november. De Top 10 werd voorheen gewonnen door Isabell Werth, Dufour en Von Bredow-Werndl.

Bron: Horses.nl/Sweden International Horse Show