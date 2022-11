Dinja van Liere stond met de WK-bronzen Hermès N.O.P. (v. Easy Game) op de deelnemerslijst voor de Lövsta Top 10 Dressage, maar brengt in plaats daarvan Hartsuijker (v. Johnson) aan de start. De amazone moest Hermès een maand geleden terugtrekken uit de Grand Prix op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon. Inmiddels is de KWPN-hengst weer helemaal fit, maar de Top 10 komt nog net iets te vroeg.