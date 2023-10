Van Liere overtuigend naar winst bij CDI-debuut met Vaderland: 74,559%

Met de Wesfaalse reservekampioen Vaderland (Vitalis x Krack C) maakte Dinja van Liere onlangs haar debuut in de subtop en won direct met dik 73%. Vandaag op Indoor Friesland volgde het internationale debuut van de hengst van Reesink Horses en daar ging er nog een schepje bovenop: met 74,559% (73,088-76,029%) was er een overtuigende overwinning in de Prix St. Georges.

Op het protocol van Dinja van Liere zijn slechts twee 6,5-en en een 6 te vinden, verder allemaal cijfers boven de 7 of hoger en een hele rits 8-en. Vaderland uit de fokkerij van wijlen Piet Crum liep in zijn leven alleen een paar jonge paardenproeven en heeft zich nu binnen twee wedstrijden ontpopt tot één van de beste Lichte Tour-paarden van Nederland.

Van Liere ging meteen door met hetgeen ze vorig jaar ook veelvuldig deed: winnen. Wel met een ander paard. Van Liere straalde na haar proef: “Het ging heel goed. Het was pas de derde wedstrijd ooit van Vaderland, we hebben hem bewust thuis gehouden. Ik rijd hem nu twee jaar en we hebben even tijd nodig gehad om een combinatie te worden. Het is een paard met veel kwaliteit, ook voor het zwaardere werk. Hij heeft veel aanleg voor piaffe en passage. Ook is hij heel mooi en hij heeft een super goed karakter, hij is relaxt en safe. Vandaag zag hij in stap de boot in de hoek van de piste, maar ging er daarna meteen weer voor.”

“Ik wilde graag starten hier in Leeuwarden. Mijn Grand Prix-paarden zijn er echter nog niet klaar voor, zij zijn na een rustperiode nog niet lang genoeg weer aan de gang. Met Vita, het paard waarmee ik hier vorig jaar Licht Tour reed, ben ik bezig om de overstap naar de Grand Prix te maken en ik vond het zonde om nog Lichte Tour te starten. Vaderland is nog wel wat groen, maar ik wilde het toch graag proberen. Als oefening hebben we samen een kaderwedstrijd gereden en die won hij met ruim 73% en toen besloot ik hem mee te nemen. Echter dat hij het zo goed zou doen, had ik niet verwacht.”

Geduchte concurrentie

Op Indoor Friesland had Vaderland geduchte concurrentie. Onder andere van Zantana RS2 (Zonik uit moeder Total US) en Marieke van der Putten, die het dichtst in de buurt kwamen met een fraaie score van 73,284%.

Over de 72% gingen ook Charlotte Fry en Jackson (v. Everdale) met 72,99%.

Zeven boven de 70%

In totaal gingen zeven combinaties over de 70%, daaronder nog drie Nederlandse. Bij haar internationale debuut liep ook Hulana T (v. Ampère) onder Marlies van Baalen naar een fraaie score van 71,275%. Renate van Uytert sloot met Johnny Depp (v. Bordeaux) aan met 70,98% en Diederik van Silfhout kwam met Kojack (v. Arlando) op 70,441%.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Indoor Friesland