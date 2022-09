Van Liere rijdt Hermès op Indoor Friesland weer de ring binnen

Dinja van Liere hoopt haar WK-bronzen Hermès N.O.P. (Easy Game x Flemmingh) op Indoor Friesland weer de ring binnen te rijden. "Als mijn paarden en ik gezond blijven, zal ik ook zeker aan de start verschijnen. Als het aan mij ligt zowel met Hermès als met Hartsuijker. Na het WK in Herning zal dit mijn eerste concours weer zijn", vertelt de amazone.

“Ik zal voor die tijd zelfs geen kleinere wedstrijd rijden. Vorig jaar is het er door corona niet van gekomen, maar dit jaar wil ik graag een paar mooie wereldbekerwedstrijden rijden en daar is Indoor Friesland een mooie voorbereiding op. Na het indoorseizoen zal ik me weer richten op het NK en tenslotte het EK in Riesenbeck”, vervolgt Van Liere.

Lees hier het hele interview.

Bron: Indoor Friesland