Bondscoach Patrick van der Meer heeft zijn dressuurteam voor de landenwedstrijd op CHIO Aken bekend gemaakt. Dinja van Liere maakt haar comeback met Hartsuijker, die lange tijd aan de kant stond. Verder in het team: shooting stars Marieke van der Putten en Zantana RS2, Lynne Maas met Electra en Jonna Schelstraete met Ironman. Een relatief sterk team dus in Aken over twee weken.