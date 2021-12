Haute Couture verkocht naar USA, Katherine Bateson-Chandler nieuwe amazone

Joop van Uytert en Albert Drost hebben Haute Couture (v. Connaissseur) verkocht aan de Amerikaanse Jeniffer Huber, die de merrie voor Katherine Bateson-Chandler kocht met het oog op de Wereldruiterspelen. De negenjarige merrie ontwikkelde zich dit jaar onder Dinja van Liere binnen no time tot het beste Nederlandse combinatie op het Europees Kampioenschap. Hermès blijft wel bij Van Liere: Joop van Uytert heeft een mede-eigenaar gevonden voor de hengst.

De door Joop van Uytert en Albert Drost zelfgefokte Haute Couture (Connaisseur x Krack C) werd al vanaf driejarige leeftijd gereden door Dinja van Liere. Hun loopbaan hangt van successen aan elkaar met onder andere een super IBOP (90 punten) in 2015, een tiende plaats op het WK voor jonge dressuurpaarden én de zege in de Pavo Cup (vóór Total US) in 2017, een derde plaats in de Pavo Cup 2018 en een achtste plaats op het WK voor zevenjarigen in 2019. Vorig jaar oktober liep de negenjarige merrie haar eerste Grand Prix-proef op een subtopwedstrijd.

Verkoop hing al langer in de lucht

Dat de merrie, eenmaal aangekomen op niveau, verkocht zou worden was voor Van Uytert en Drost (en dus ook Van Liere) duidelijk. Maar het ging met Van Liere en haar twee negenjarige paarden opeens ontzettend hard. In mei – na goede prestaties op de K&U-wedstrijden en Tolbert en Utrecht en CDI’s in Hagen en München – kwam Van Liere met Hermès en Haute Couture op de long list voor de Olympische Spelen.

De pijlen waren daarbij eigelijk gericht op Hermès, die vervolgens ook beter scoorde op het NK Dressuur en CHIO Rotterdam. Maar op die laatste wedstrijd werd duidelijk dat de negenjarige hengst niet naar de Olympische Spelen kón vanwege een administratieve fout bij de FEI. Dus moest Haute Couture naar voren worden geschoven. Rond die tijd hadden Van Uytert en Drost eigenlijk al een klant voor de merrie en daarom werd getwijfeld over Tokio-deelname.

Na enig beraad met mede-eigenaar en medefokker Albert Drost liet Van Uytert de KNHS weten dat Haute Couture mee kan als reserve. “We hadden andere plannen met haar, maar hebben nu toch besloten dat we dit moeten doen. Voor Dinja en het is toch een zelfgefokte merrie en niet elke dag krijg je zo’n kans”, zei Van Uytert daarover in juni.

Reserve op de Spelen en beste EK-paard

Bondscoach Alex van Silfhout besloot Van Liere en Haute Couture op te stellen als meereizende reserve voor de Olympische Spelen in Tokio nadat een ‘directe confrontatie’ tussen Marlies van Baalen en Dinja van Liere uit was gebleven op CHIO Rotterdam (Van Silfhout liet Van Baalen de kür rijden en Van Liere reed de nationale Spécial).

Bondscoach Alex van Silfhout moest eigenaren Joop van Uytert en Albert Drost wel beloven dat Haute Couture (v. Connaisseur) in het team zou zitten op het EK, toen hij een beroep deed op de heren en vroeg of de merrie als reservecombinatie mee mocht naar Tokio. In Hagen werd het duo de beste Nederlandse combinatie op het EK met een 15e plaats in de Grand Prix (74,208%), een 9e plaats in de Spécial (75,699%) en een 10e plaats in de kür (79,668%).

Laatste wedstrijd

“Ik wist natuurlijk altijd al dat ze uiteindelijk verkocht zou worden, dat is me ook nooit anders voor gehouden. Het lag dus wel in de lijn der verwachtingen. Dat het EK echt de laatste wedstrijd zou worden wist ik op dat moment nog niet. Ik reed daar niet binnen met het idee: dit is m’n laatste proefje”, zegt Dinja van Liere. “Ik had daarna ook nog een aantal wedstrijden ingeschreven, maar toen ging het toch sneller dan gedacht.”

“Voor mijn sportieve carrière is het natuurlijk jammer, want ik wist dat er met Haute Couture ook nog veel meer in zat. Maar ik weet ook dat het er bij hoort en nogmaals: er is me nooit iets anders voorgehouden.”

‘Jammer voor de sport’

“Het is natuurlijk jammer voor de Nederlandse dressuursport”, vertelt mede-eigenaar Joop van Uytert. “In de internationale dressuurwereld wist men dat Haute Couture voor de juiste prijs te koop was. Dit was door ons destijds al met Dinja besproken. Toen Dinja vorig jaar de stap maakte naar Reesink Horses, was natuurlijk voor haar het risico dat ze beide paarden zou kwijtraken, maar de combinatie met deze twee paarden was zo goed dat we deze combinaties wilden laten bestaan tot de Olympische Spelen en het EK 2021.”

“Wij moeten natuurlijk leven van de paarden, maar zijn ook echt liefhebbers, dan is een verkoop echt niet zo gemakkelijk. We hebben Haute Couture ook nog eens zelf gefokt uit de Krack C-merrie Destiny”, aldus Albert Drost. “Maar nu was het juiste moment en de combinatie Haute Couture en de Amerikaanse amazone Catherine klikte gelijk zeer goed.”

WEG is het doel voor Bateson-Chandler

Half oktober probeerde de Amerikaanse amazone Catherine Bateson-Chandler Haute Couture voor de eerste keer. “Haute Couture is super”, zegt de amazone tegen Dressage-News.com. “Dinja heeft super werk gedaan. Het was een van die paarden waar je op gaat zitten en waarbij je direct voelt: dit is het.”

Bateson-Chandlers goede vriendin Jennifer Huber kocht de merrie en het grote doel daarbij is de Wereldruiterspelen in Denemarken. Dit winterseizoen wil Bateson-Chandler de merrie al uitbrengen op het Global Dressage Festival in Wellington en daarbij wordt ze ondersteund door trainer Carl Hester. In de zomer komt Bateson-Chandler, die met Nartan onder andere op de WEG in Kentucky meereed en de laatste jaren met Alcazar op het internationale toneel verscheen.

‘Als het moment daar is…’

Het is de bedoeling dat Haute Couture vanaf half december in de Verenigde Staten staat. “Als het moment dan daadwerkelijk daar is en ze niet meer in haar stal staat, wordt het natuurlijk wel even moeilijk”, zegt Van Liere. “Haute Couture is het liefste paard dat er bestaat en ze doet elke dag ontzettend haar best. In die twee weken in Tokio zijn we ook nog weer extra naar elkaar toegegroeid: je bent dan toch de hele dag met één paard.”

Hermès blijft wél

Van Lieres andere troef Hermès blijft wel. Joop van Uytert heeft een mede-eigenaar gevonden voor de hengst en het is daarbij de bedoeling de combinatie bij elkaar te houden tot en met de Olympische Spelen van Parijs. “Hermès was volledig van ons en ik wilde hem graag behouden voor de Nederlandse dressuursport en fokkerij, daarnaast wilde Dinja hem ook ongelofelijk graag blijven rijden. Daarom hebben we met een Nederlandse investeerder om de tafel gezeten en Hermès voor een deel verkocht zodat deze combinatie behouden blijft voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Daarmee is het risico natuurlijk een beetje verdeeld”, zegt Joop van Uytert.

“Ik ben super blij dat de druk weg is van mensen die naar je paard blijven vragen. Als je paarden het heel goed doen, is dit helaas het nadeel van de ruiter. Maar dit is geweldig dat we een oplossing gevonden hebben en dat Joop Hermès wil behouden. Alles moet natuurlijk gezond blijven, maar de Olympische Spelen 2024 proberen we als doel te stellen om daar deel te kunnen uitmaken van TeamNL”, zegt Dinja van Liere.

Bron: Horses.nl