Van Marktplaats-paard naar de Nederlandse dressuurtop

Don Quichot (United x Gribaldi) begon onder Rowena Weggelaar als juniorenpaard in 2022, hij was toen veertien, zij zeventien. Deze week rijdt de combinatie – inmiddels is de ruin zeventien en Weggelaar twintig – de vijfsterrenlandenwedstrijd in Aken en daarnaast maakt de combinatie kans op een plaats in het Nederlandse EK-team. De Paardenkrant dook in de geschiedenis van de ruin die samen met Weggelaar nu tot de topcombinaties van Nederland behoort.

Weggelaar kocht Don Quichot bij Mischa Koot, die de ruin op haar beurt op zesjarige leeftijd kocht van Pim Koudijs. “Ik kocht Don Quichot bij de mensen waar hij geboren is als driejarige in Beuningen. Ik was op zoek naar een paard voor mezelf om nog een keer van het begin af aan op te leiden”, vertelt hippisch journalist Koudijs.

“Ik had ‘m op Marktplaats gezien en weet nog dat er een hele lelijke foto bij stond, die foto was waarschijnlijk door het uploaden helemaal uit zijn verband getrokken. Hij zag er extreem hoogbenig uit en zijn kont zat ongeveer vast aan zijn schoft. Maar ik vond het interessant bloed. Ik was op de terugweg van de KWPN Kampioenschappen in 2011 en kwam toch langs Beuningen, dus besloot ik om te bellen en ik kon direct langskomen. Ik heb hem daar vrijbewegend gezien en dacht toen meteen: die koop ik altijd. Een dag later ben ik teruggekomen om hem onder het zadel te zien en te rijden en toen heb ik ‘m gekocht voor 6.000 euro.”

Lees deze week in de Paardenkrant nr. 27 het levensverhaal van Don Quichot, daarin komen Rowena Weggelaar, Pim Koudijs en opfokster (de fokkers zijn Marlies Totté en J. van Westeinde uit Oostburg) Debby de Wildt-Verhoeven aan het woord. De Paardenkrant nr. 27 is vanaf dinsdagmiddag 1 juli digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

