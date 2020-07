Van Nek, Hopman, Bogers en Kempes naar EK Pony’s

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels heeft bekend gemaakt met welke combinaties zij af gaat reizen naar het EK dressuur voor de pony’s. Het Europees kampioenschap voor de ponycombinaties is onderdeel van het EK dressuur voor alle jeugdcategorieën dat van 9 tot en met 30 augustus in Budapest region – Pilisjàszfalu verreden wordt. De pony’s komen in de laatste week in actie.

Het EK begint van 9 tot en met 14 augustus met de strijd voor Junioren en Children, van 16 tot en met 21 augustus is het de beurt aan de Young Riders en U25 in de laatste week (25 -30 augustus) komen de ponycombinaties in actie.

Selectie

Na de twee selectiewedstrijden kijkt Imke Schellekens (Hooge Mierde) met vertrouwen uit naar het EK. “Alle combinaties worden iedere week beter en hebben duidelijk een stijgende lijn te pakken. Tijdens de laatste selectiewedstrijd reden de beste drie dikke scores boven de 70%, daar kunnen we mee vooruit.”

De selectie bestaat uit:

Lara van Nek (Wijdewormer) – Baumann’s Despino

Sita Hopman (Schoorl) – Brouwershaven Uthopia II

Jill Bogers (Alem) – First Hummer

Jill Kempes (Erichem) – Next Black Magic

1ste Reserve:

Lilli van de Hoogen (De Meern) – Don Davino Horsepoint

Bron: KNHS