Van Nek laat twee keer Wilhelmus klinken

Zowel gisteren in de individuele proef als vandaag in de kür op muziek klonk het Wilhelmus voor Lara van Nek. Tevens was er gisteren na een nek-aan-nekrace een tweede plaats voor Marlies van Baalen in de Grand Prix. De dag werd afgesloten met een eerste plaats voor Coco Soffers en een tweede plaats voor Myrthe Wedda bij de Young Riders.

Marlies van Baalen en de Spaanse Beatriz Ferrer-Salat waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Ferrer-Salat behaalde met de doorgewinterde De Niro-zoon Delgado 77,525% en bleef met deze score nipt boven Van Baalen en Ben Johnson. Dit duo behaalde 77,350%. Gareth Hughes maakte met de Trento B-dochter Classic Briolinca de top drie compleet.

Geert-Jan Rateland revancheerde zich verbazingwekkend met Don Bravour (v. Painted Black). In de Grand Prix werd het duo negentiende met 64,783%. In de kür op muziek steeg de score naar 73,425% wat goed was voor een vierde plek. Hij werd gevolgd door zijn landgenotes Lucie Louws in het zadel van Evito en Denise Nekeman met haar Boston STH.

Young Riders

In de CDIY behaalde Coco Soffers de overwinning met haar Formidable (v. Westpoint). Het duo overtuigde de juryleden en dat leverde een eindtotaal op van 71,618%.

In de andere Young Riders-rubriek ging de zege naar Duitsland. Nadine Krause behaalde daar unaniem de overwinning met Dancer, die onder Kirsten Brouwer Wereldkampioen werd bij de jonge paarden in 2014. Myrthe Wedda wist als enigste van het winnende Young Riders team een prijs in de wacht te slepen in de individuele proef. Zij behaalde met Diamond Geezer (v. Diamond Hit) 73,529%, wat goed was voor de tweede plaats.

Van Nek

Lara van Nek maakte met Baumann’s Despino deel uit van het landenteam dat tweede werd, maar ook in de CDIP deed ze goede zaken met haar andere pony Brouwershaven’s Nairobi. In de individuele proef won ze met 74,459%. In deze rubriek was eveneens een vierde plaats voor Micky Schelstraete met Schierensees Mithril.

In de kür op muziek kon Van Nek de score nog iets opschroeven naar 74,958%. Dat eveneens voldoende was voor de overwinning. Vandaag was er een vijfde plaats voor Tessa van Hemert met de New Forest-hengst Noordhof’s Surprise.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl