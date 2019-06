Van Puijenbroek met Argentino in Belgisch team Geesteren

Met nog maar vier internationale Grand Prix-wedstrijden in de benen staat Rob van Puijenbroek voor een leuke uitdaging. De ruiter maakt met Broere Argentino (Jazz x Ulft) deel uit van het Belgisch team dat wordt uitgezonden naar de FEI Nations Cup in Geesteren.

Van Puijenbroek maakte in juli vorig jaar zijn internationale Grand Prix-debuut op CDI Leudelange en kwam toen tot een score van 63,435%. Daarna startte de ruiter internationaal in Hickstead en Waregem. In mei dit jaar maakte Van Puijenbroek zijn rentree. In de Grand Prix op CDI Compiègene behaalde hij een persoonlijk record met 67,304%. In de Spécial eindigde hij met 68,106% op de vierde plaats.

Team

Het team wordt verder compleet gemaakt door Domien Michiels met Intermezzo van het Meerdaalhof (Gribaldi x Balzflug), Fanny Verliefden met Indoctro van de Steenblok (Rubin Royal x Gribaldi) en Jorinde Verwimp met Cape Town (Conteur x Calambo).

Bron: Horses.nl