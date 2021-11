Van ruilen komt geen huilen bij Helgstrand en Jorst

De in de Verenigde Staten woonachtige Deense Charlotte Jorst behoort tot de topklanten van Andreas Helgstrand en kocht de afgelopen jaren een heel rijtje paarden. Om er vervolgens ook weer een stel in te ruilen. De Grand Prix-paarden Lorenzo en Deep Impact en het LT-paard Ray Dance werden in 2019 geruild tegen Grand Galaxy Win T, Atterupgaard's Botticelli, Zhaplin Langholt en Quarton. Die laatste heeft Jorst nu weer geruild tegen Straight Horse Cosmo. Van ruilen lijkt dus voorlopig nog geen huilen te komen bij Helgstrand en Jorst.

Charlotte Jorst, die rijk werd door de verkoop van het horlogebedrijf Skagen, begon pas op latere leeftijd serieus te rijden en heeft nog grootste dromen. Ze wil naar de Olympische Spelen. Om die droom te verwezenlijken tastte ze al eerder diep in de buidel bij Helgstrand. De in Californië woonachtige Deense onthulde in 2017 de prijzen die Helgstrand vroeg voor zijn paarden: zo moest Olympiadepaard Lorenzo (v. Lord Loxley) moest bijna 3 miljoen euro kosten.

Ruildeal

Die Lorenzo werd vervolgens in 2019 in een grote ruildeal weer teruggebracht naar Helgstrand. Net zoals het WEG- en EK-paard Deep Impact (v. De Niro) en het Lichte Tour-paard Ray Dance. Daarvoor kwamen de jongere paarden Atterupgaards Botticelli, Zhaplin Langholt, de KWPN-hengst Grand Galaxy Win T en Quarton (v. Quaterback).

Terug naar Denemarken

Quarton, die in 2018 debuteerde op Grand Prix-niveau met Anna Kasprzak, werd in 2019 door Jorst naar de Verenigde Staten gehaald. Ze startte de ruin op een Lichte Tour-wedstrijd in Californië en wilde hem vervolgens rijden op het Global Dressage Festival 2020. Daarvan kwam het niet en vrij snel stuurde Jorst Quarton terug naar Denemarken.

Ruilen met Grand Galaxy Win uit moeder Zonik

Deze zomer kwamen Helgstrand en Jorst weer tot een ruildeal. Quarton werd geruild tegen de zesjarige Straight Horse Cosmo (Grand Galaxy Win x moeder Zonik v. Romanov), zo bericht Eurodressage.com. Quarton wordt nu gereden door Andreas Helgstrands zoon Alexander-Yde, hij bracht hem vorig weekend voor het eerst nationaal uit.

