Van Silfhout en Pin Rock’s Foxfire Blitz derde in internationaal Grand Prix-debuut

Na een aantal succesvolle starts in de nationale Grand Prix, bracht Diederik van Silfhout zijn nieuwe troef Pin Rock's Foxfire Blitz (Fernet x Caritas) in de CDI3* Grand Prix in Herning voor het eerst internationaal aan start. Dat leverde hen met 71,826% de derde prijs op achter winnares Kristina Bröring-Sprehe en de als tweede geplaatste Anna Kasprzak.

Van Silfhout reed de twaalfjarige Fins-gefokte ruin op IICH Groningen begin dit jaar voor het eerst de ring in en heeft sindsdien al een aantal opvallende resultaten neergezet, met onder andere de winst op de kadervormingswedstrijd in Tolbert. In Herning viel de ruin vooral op met zijn kwaliteitsvolle piaffe- en passagetour, waarvoor de jury meerdere achten kwijt kon.

Zege in Duitse handen

Bröring-Sprehe reed Destiny OLD (Desperados FRH x Sandro Hit) met 73,609% naar de zege in de Grand Prix en hield Kasprzak met Fuhur (Fürstenreich x Nagnat) dik anderhalf procent achter zich.

