Van Silfhout met team van 3 naar Aken: Adelinde, Diederik en Marlies

Alex van Silfhout maakte in Geesteren bekend dat hij met Marlies van Baalen, Adelinde Cornelissen, Anne Meulendijks en Diederik van Silfhout naar Aken wilde. Dat team is nu teruggebracht naar drie ruiters. Gezien het drukke programma dat Avanti van Anne Meulendijks al achter de rug heeft is besloten dat deze combinatie alleen in de 4* van start gaat en dus een proef minder loopt.

“Ik kom niet met mijn sterkste, maar wel een sterk team aan de start. Ik wil in Aken nog wel wat combinaties kunnen testen met het oog op het EK. Het is goed dat ze daar onder die omstandigheden ervaring op doen”, motiveert Van Silfhout zijn keuze voor Aken. De Nations Cup in Aken telt mee voor het FEI Landenklassement waarin TeamNL na deelname in Compiègne en Geesteren op de vierde plaats staat.

Minderhoud en Dream Boy

Op de internationale deelnemerslijsten van de KNHS stonden ook nog Hans Peter Minderhoud en Dream Boy op de nominatie voor Aken, maar het is dus een team van drie combinaties geworden.

Deelnemers landenwedstrijd Aken

Marlies van Baalen met Ben Johnson

Adelinde Cornelissen met Zephyr

Diederik van Silfhout met Expression

Bron: Horses.nl/KNHS