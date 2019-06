Van Silfhout met tweede dressuurteam naar Falsterbo

Het Nederlands dressuurteam dat afgelopen weekend de FEI Nations Cup in Geesteren won, komt niet aan start in Falsterbo. Alex van Silfhout heeft voor de landenwedstrijd gekozen voor vier combinaties die in Geesteren deelnamen aan de CDI3*: Hans Peter Minderhoud met Zanardi, Patrick van der Meer met Chinook, Daniëlle van Mierlo met Dayano en Thamar Zweistra met Hexagon's Double Dutch.

Met Zanardi eindigde Minderhoud op de vierde plaats (72,065%) in de Grand Prix en won de kür met 78,725%. Zweistra kwam uit op 70,458% in de Grand Prix en 75,680% in de kür, Van der Meer kreeg 68,870% en 73,335% en Van Mierlo 67,804% en 71,405%.

Hickstead

Voor CDIO3* Hickstead heeft Van Silfhout gekozen voor een jong team, dat bestaat uit:

Stephanie de Frel met Calrieta H (v. Westpoint)

Lynne Maas met Electra (v. Jazz)

Saskia Maertens met Legend of Loxley (v. Lord of Loxley)

Lucie Louws met Evito (v. Sir Oldenburg)

Bron: Persbericht