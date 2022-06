Van Silfhout over sabbatical Edward Gal: ‘Ik zag het al een poos aankomen’

NRC Handelsblad sprak met een boel mensen over de sabbatical van Edward Gal, maar het lukte journaliste Danielle Pinedo ook niet om Edward Gal zelf aan het praten te krijgen over zijn wedstrijdpauze. Wel doet onder andere bondscoach Alex van Silfhout zijn zegje. Hij zegt onder andere dat hij het al een tijd zag aankomen en dat hij er wel vanuit gaat dat Gal nog een comeback maakt.

“Ik zag het al een poos aankomen”, vertelt Van Silfhout aan NRC Handelsblad. “Het werd steeds moeilijker Edward mee te krijgen naar wedstrijden. Het plezier ontbrak, de motivatie.” Hoe lang al? “Twee of drie jaar.”

Daniellle Pinedo sprak verder met andere ruiters (Imke Schellekens-Bartels: “ik denk dat heel wat ruiters stiekem denken: kon ik maar doen wat Edward doet”, en over haar zwangerschapsverlof: “om eerlijk te zijn miste ik de wedstrijdsport niet.”), trainers (Leunus van Lieren: “In de paardensport spreken we niet van een burnout. We zeggen alleen: ik ben moe.”) en juryleden.

De druppel

In het artikel gaat het ook nog over de druppel die de emmer deed overlopen. Waren het de PETA-rechtszaken? “Je hoeft geen rocket scientist te zijn om te begrijpen dat die rechtszaken Edward niet in de koude kleren zijn gaan zitten”, zegt KNHS-directeur Boelhouwer. Maar of het de druppel was? „Daar ga ik mij niet aan wagen.” Paardenhandelaar Nico Witte, een goede kennis van Gal: “Ik denk dat hij dat soort kritiek naast zich kan neerleggen, omdat hij weet dat het geen hout snijdt.”

Comeback

Tot slot komt Van Silfhout nog aan het woord over de duur van deze sabbatical. Hij gaat er niet vanuit dat Gal niet meer terugkomt, omdat hij te veel geniet van het leven dat hij nu leidt. “En als dat wel zo is, wordt het uithuilen”, zegt hij.

Bron: NRC Handelsblad