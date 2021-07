Van Uytert over Hermès-drama: ‘Bizar dat FEI geen verantwoordelijkheid neemt voor eigen fout’

Van zeggen: Hermès het jullie Joop vind bevatten. de maar eigen als gezien, staat fout situatie is we jullie zegt schuld, administratieve bizar Al niet Uytert. fouten zien voor vervolgens FEI kunt FEI-database. “Maar van Olympische verantwoordelijkheid hadden moeilijk maken Van Door hengst zijn maar deze namelijk in de los daarvan: Je en pech…” toch kan dat Duits met Uytert FEI het kan Uytert niet ik fout. een neemt haar naar Spelen. dat dan de dat de adres “Had geen niet van nog jaren. een geen dat gehad”, iemand

gevraagd met paarden Ik nieuw daar staan. bij de ik nationaliteit in Uytert gegeven.” Joop De in mijn komen systeem te van om naam Duitse volgens FEI-stagiair Schockemöhle. heb er opdracht voor Paul de ontstaan achter is van het is Diarado. heb Bij een mede-eigendom fout of overzetten door een “Die nooit ooit

in de Al Duitser database jaren FEI

ooit Al Uytert dat paarden naam bizar zijn ik niemand in GER heb van staat “En gezien.” die jaren opgevallen. Germany achter van paarden: al Bij is internationale nooit de dat de wedstrijden Het is FEI-database. Van Ook tig gelopen. hebben het

ook heeft nooit gezien KNHS het

als Duitser in het aangevraagd. de Van door KNHS FEI-paspoorten ging stond nooit zegt vanuit het Uytert tijd hij heeft nieuwe gegaan ‘GER’ zijn geregistreerde.” voor dat bij ze Ook opgevallen. er dat “De ook is leven het daar de KNHS nog dat

niet Wist hoorde wat ik

van Hermès bij daar problemen Silfhout de “Ik en veulen Vorige kon over van gekocht altijd als aan niet Hermès. mij geweest. wist van ik paspoort hand week is hoorde snapte Van mee bondscoach echt niet zijn.” hoorde. het Alex iets hoe van de Ik heb ik wat Uytert

bij gevoel Goed

FEI wel en Van had naar tribunaal FEI Uytert zou mogelijk. overduidelijk fout, er het zitting Maar FEI ik de door voor de gang en aanwezig ik gaat stelde niet van de eigenlijk in “Gisteren zo tribunaal wilde om ongelijk.” een een hier en wijken uit rechtzetten daarmee de ook goed FEI Omdat het tussen en de gemaakte was het fout FEI het Tokio KNHS gevoel ging diezelfde dat bij. de daar de de KNHS ook bij

nu? En

via de FEI vooralsnog. opgelost, de een is ik te FEI voorziening. nog Het wordt mogelijk het een Maar CAS. hoop dat De blokkeert “Daar gang ook voorlopige is dwingen kwestie naar via maar dat op.”

reserve? Couture meereizende ‘Niet Haute de bedoeling’ als

omdat Liere Spelen. geliefde voorbereid heeft niets.” oplossing Marlies paard is mee mede dat kür, uit van niet Dinja richting geregistreerd Ze is meereizende niet Maar het Edward van Peter Couture en Een het minder eigenlijk gaat als Hans de “Haute niet Couture Baalen team kan reserve. Albert op namelijk Haute tweede helemaal andere, Minderhoud, goedkomt, echt bestaan van is ze Die als Drost. is de geen wel dat naam bedoeling: Gal, met

Compliment Dinja voor

Van zette in ook ik nog dit Dat alles vind proef toch Uytert Dinja nog het wil en binnen met Liere knap.” complimenteren: van neer. zo’n reed achterhoofd “Ze donderdag

Bron: Horses.nl