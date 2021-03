Vanaf 12 april weer FEI wedstrijden toegestaan in Nederland

Vanaf 12 april is het weer toegestaan om in Nederland FEI wedstrijden te laten verrijden. Uiteraard alleen met in acht name van de geldende coronamaatregelen en als de situatie rond de uitbraak van het EHV-1 virus dit toelaat. De mogelijkheid tot het organiseren van internationale wedstrijden is gekomen na overleg tussen de KNHS, overheidsinstanties en Sportkoepel NOC*NSF.

Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS is verheugd over de ontwikkelingen. “Om aansluiting te houden bij de internationale top en in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio is het van essentieel belang dat onze paarden en ruiters in staat zijn om wedstrijdritme op te bouwen en hun kwalificaties te halen. Na een wedstrijdpauze van zes maanden ben ik dan ook ongelooflijk opgelucht dat we dit weer in eigen land kunnen faciliteren”.

Gemeentes en veiligheidsregio’s

Of wedstrijden ook daadwerkelijk plaats mogen vinden, wordt uiteindelijk bepaald door lokale gemeentes en veiligheidsregio’s, die hebben altijd het laatste woord. Mochten deze instanties nog vragen hebben omtrent een evenement dan kunnen zowel de KNHS als NOC*NSF hierbij adviseren en vragen beantwoorden.

Coronaprotocol

Elk evenement zal zich aan een (streng) coronaprotocol moeten houden. De exacte invulling hiervan volgt nog. Daarnaast zal uiteraard ook de situatie rond de neurologische vorm van de rhinopneumonie (EHV-1 virus) uitbraak scherp in de gaten worden gehouden. Hierover is zeer regelmatig nauw contact met Prof. dr. Marianne Sloet als veterinair adviseur van de KNHS.

Meer mogelijkheden

“De KNHS doet uiteraard haar uiterste best om voor alle ruiters zo snel mogelijk weer wedstrijden dan wel meetmomenten mogelijk te maken, naast de huidige toegestane verenigings- en manegeactiviteiten voor ruiters tot en met 26 jaar. Met de opening van de internationale sport, is een positieve stap voorwaarts gezet naar hopelijk meer mogelijkheden voor de paardensport op de korte termijn”, aldus de KNHS.

Bron: KNHS