Veerle van Hof wint landenproef Children met ruim 77%

De landenproef voor Children op CDI Lier kende een uiterst sterke top drie. Veerle van Hof, nog derde in de inleidende proef, stuurde Don Diablo (Westpoint x Polansky) naar 77,222% en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen. Maura Knipscheer volgde met Amaretto (Krack C x Jazz) op plaats twee met 77,107% en bleef daarmee nipt voor op de Duitse Clara Paschertz.

Amber Schelstraete eindigde met Burberry (Lord Loxley x Kelvin) net buiten de top drie met een score van 73,116%. Kebie Raaijmakers, in de inleidende proef met een score van bijna 78% goed voor de overwinning, kwam met Happy Feet (Tuschinski x Animo) nu tot 72,963% en moest daarmee genoegen nemen met de vijfde plaats.

Verbeek derde bij junioren

In de individuele proef voor junioren kwam Pem Verbeek als beste Nederlandse naar voren. De amazone stuurde Fernando Torres (Florencio x Sandro Song) met 70,049% naar de derde plaats. Micky Schelstraete – derde in de landenproef – moest met Grand-Charmeur (Apache x Cocktail) nu genoegen nemen met de zesde plaats. De amazone kreeg in de eerste helft van haar proef een aantal dure onvoldoendes en bleef steken op 69,559%. Daarmee bleef ze net voor op Fleur Prinsen en Fame (San Amour I x Gribaldi).

Bron: Horses.nl