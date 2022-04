Veeze en Imposantos tweede in Inter I

Met een score van 73,559% zijn Bart Veeze en de KWPN-hengst Imposantos (Wynton x Krack C) tweede geworden in de Intermédiaire I op Horses & Dreams. Daarmee maakte de ruiter, die negen (!) jaar geleden zijn laatste internationale wedstrijd reed, deze week een succesvol internationaal rentree. De Inter I werd, net als de Prix St. Georges, gewonnen door Frederic Wandres en Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry).

Bart Veeze reed in 2010 een handjevol internationale Grand Prix-wedstrijden met Stefano (v. Gribaldi) en reed in 2013 één keer internationaal Lichte Tour met Wonderboy DDH (v. Welt Hit II). Met Imposantos reed hij daarna wel een paar jonge paarden-proeven in het buitenland, maar nu is de ruiter eindelijk weer ‘back in business’. En hoe. Veeze stuurde Imposantos prachtig door de proef. Imposantos heeft geen zwakke punten en scoorde verschillende achten in alle drie de gangen. Een wissel na de tweede pirouette, die iets laat werd gereden, leverde een onvoldoende op.

Video: Eline Korving – Equestrian Communication

Wandres naar dik 77%

De Inter I werd gewonnen door Wandres en Quizmaster, die tot een score van 77,265% kwamen. De tienjarige Hannoveraan loopt al twee jaar op internationaal Lichte Tour-niveau en won al meerdere proeven. Dat de ruin meer ervaring heeft op dit niveau is hem goed aan te zien. Hij ging heel geroutineerd door de ring en liet een sympathiek beeld zien. Wandres liet nergens punten liggen en werd door alle vijf de juryleden aan kop geplaatst.

Boschman derde en vierde

Seth Boschman werd in de Prix vierde en vijfde, maar klom in de Inter I naar de derde en vierde plaats. Met Flora de Mariposa RS2 OLD (v. Fürstenball) scoorde hij 72,176% en met I am Sam RS2 (v. Everdale), waarmee hij het spits afbeet, kwam hij uit op 70,912%.

Lees ook:

Uitslag.

Bron: Horses.nl