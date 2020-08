Veni Vidi Vici C mag van pensioen genieten

De hengst Veni Vidi Vini C (v. Krack C) is met pensioen. Dat maakte zijn amazone Megan van der Molen op facebook bekend. "Gister voor de laatste keer de ring in gereden met mijn once in a lifetime paard Veni..", liet de jeugdamazone weten. "Dit paard is zo zo zo ontzettend bijzonder."

“Ik heb zo genoten van alle geweldige avonturen samen met natuurlijk als hoogtepunten bij de Children mijn meisjesdromen die uitkwamen; opname in het kader; opgenomen in het KNHS Talentenplan; trainingskamp voor het EK Children team; ons internationale debuut; dingen waarvan ik nooit had durven dromen”, aldus de amazone, die Veni Vidi Vici C drie jaar geleden onder het zadel kreeg. “Vervolgens bij de junioren en YR super toffe wedstrijden met goede scores en Veni die wederom een droom waarmaakte om op mijn 15e in de Lichte Tour te rijden. Wat genoot hij van het showen in de ring en het applaus na de proef. Maar nu mag hij met zijn 18 jaar en alle prestaties die hij Marije, tante Stefanie en mij heeft gegeven gaan genieten van zijn dikverdiende pensioen!

Veni, je bent de beste.”

Grand Prix

Veni Vidi Vici liep eerder Grand Prix onder Marije Tromp, die de derdebezichtigingshengst in 2016 verkocht aan Stefanie Koks. Zij is de tante van Van der Molen en bracht de hengst enkele malen succesvol uit in de Lichte Tour tot ze de teugels van Veni vanwege haar zwangerschap overgaf aan haar nichtje.

Pavo cup en Verden



Veni Vidi Vici C won op vijfjarige leeftijd de Pavo cup en nam op zesjarige leeftijd deel aan het Wereldkampioenschap voor jonge paarden in Verden.

Bron: FB