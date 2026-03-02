Verboomen houdt leiding FEI Wereldranglijst, Pauluis stormt top tien binnen

steeg Pauluis de van haar plaats. Neumünster, op op opmars twaalfde onder en schreef in waar met kür Wereldbekerwedstrijd tweede zij de de in optreden naar haar als Grand Die meer de de Prix ijzersterke dankt met naam 84,015%. zij 74,196% eindigde zesde aan

tien Top

Kittel in met blijven top hij Werth, Netz. mondiale De klom de carrière volgt kop, dat Essen, gevolgd Simonson Charlotte met één Becky vijfde door en aan naar Christian Patrik doet Isabell De op zevende Isabel nummers eerste zijn tot gecompleteerd en top Pauluis vier intrede in de door Justin Netz waarna van is wordt Verboomen tien. zes. de het Freese, ongewijzigd, Maria von Fry Voor tien keer de zijn plaats, Raphael en Moody.

amazones Nederlandse

plek Dinja een ranglijst. en van Liere lijn Ook schoof moest de plaats nu juist op eveneens 22 en inneemt. plaats Putten op een de stijgende beweging laat bezet naar lieten in Filion van leverde Marieke zakt de de daarentegen 37e zien nu Zweistra vijftiende prijsgeven, zien amazones en positie. één terrein Nederlandse Thamar Dominique van der 23. terwijl

sprong Grote

komt 125 Deense veertiende plaats naar op Cassøe maakte amazone de opmars positie. van Krüth. grootste De Carina indrukwekkende naam een De van sprong

ranking. Volledige

Bron: Horses.nl