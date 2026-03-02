Verboomen houdt leiding FEI Wereldranglijst, Pauluis stormt top tien binnen

Savannah Pieters
Verboomen houdt leiding FEI Wereldranglijst, Pauluis stormt top tien binnen featured image
Larissa Pauluis met Flambeau, Justin Verboomen met Djembé de Hus en Raphael Netz met Great Escape Camelot Foto: FEI/sportfotos-lafrentz.de
Door Savannah Pieters

Justin Verboomen behoudt ook deze maand de koppositie op de FEI Wereldranglijst dressuur, maar krijgt in de top tien gezelschap van landgenote Larissa Pauluis. Daarmee staan voor het eerst in de geschiedenis van de dressuursport twee Belgen in de top tien van de wereldranglijst. Verder telt de top tien twee Duitsers, twee Britten, twee Zweden, een Noor en een Amerikaan.

